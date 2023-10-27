Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Камчатке ожидают мощное извержение Ключевского вулкана

Специалисты РАН прогнозируют мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке

close
100%
Родион Кирсак

Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили в своем Telegram-канале, что они ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке.

По словам ученых, в ближайшее время усилится эксплозивная деятельность вулкана вплоть до параксизмального извержения. Корона из пепла может подняться до 12 км, а потоки лавы протянутся на несколько километров. От этого может растаять ледник, что приведет к потокам грязи. В ближайших населенных пунктах может пойти пеплопад, предупредили в РАН.

Сейчас на Ключевском вулкане сходит два лавовых потока: один по Козыревскому желобу, другой — по Апахончичскому желобу. Столб пепла поднялся на высоту до 6-7 км над уровнем моря.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии высотой 4750 метров над уровнем моря. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — расположен от него в 30 км.

До этого землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от острова Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий