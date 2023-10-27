На Камчатке ожидают мощное извержение Ключевского вулкана

Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили в своем Telegram-канале, что они ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке.

По словам ученых, в ближайшее время усилится эксплозивная деятельность вулкана вплоть до параксизмального извержения. Корона из пепла может подняться до 12 км, а потоки лавы протянутся на несколько километров. От этого может растаять ледник, что приведет к потокам грязи. В ближайших населенных пунктах может пойти пеплопад, предупредили в РАН.

Сейчас на Ключевском вулкане сходит два лавовых потока: один по Козыревскому желобу, другой — по Апахончичскому желобу. Столб пепла поднялся на высоту до 6-7 км над уровнем моря.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии высотой 4750 метров над уровнем моря. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — расположен от него в 30 км.

До этого землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от острова Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.