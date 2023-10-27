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Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Гидрометцентр: гололедица и до -2°C ожидается в Москве в пятницу

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Илья Питалев/РИА Новости

Облачная погода, снег, гололедица и до -2°C ожидается в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в пятницу температура воздуха в столице будет находиться в диапазоне от -2°C до 0°C, а в ночь на субботу температура может составить до -2°C. Кроме того, ожидается снег и гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от -3°C до +2°C. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до -4°C.

Ветер прогнозируется восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

До этого специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявляла, что на ближайших выходных ожидается порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и температура около 0°C.

Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала, что в субботу, 28 октября, атмосферное давление в столице достигнет рекордно низкого для этой даты уровня — 730 мм.

Врач-ревматолог сети «Клиника Фомина» Валерия Король также рассказала «Газете.Ru», что боль в суставах на перемену погоды связана с атмосферным давлением.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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