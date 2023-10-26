На избившую девятилетнюю внучку саратовскую бабушку завели уголовное дело

В Саратове нетрезвая бабушка стала фигуранткой уголовного дела после избиения внучки-школьницы возле подъезда, женщина нецензурно выражалась и угрожала девочке расправой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в саратовском микрорайоне «Ласточкино» и попал на запись камеры видеодомофона. Бабушка избила ребенка за то, что та потеряла тысячу рублей, девочка получила несколько ударов по голове.

После того как видео избиения распространилось в сети, проверку начали правоохранительные органы, личность женщины установили, возбуждено уголовное дело. Пострадавшая школьница передана матери, известно, что семья не попадала в поле зрения сотрудников полиции.

Ранее москвичка избила внучку из-за ошибок в домашнем задании.