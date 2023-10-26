Из-за нашествия ядовитых пауков пришлось отменить соревнования в школе

В префектуре Оита на западе Японии сотни ядовитых пауков заполонили школу, руководству пришлось отменить запланированные соревнования. Об этом сообщает портал Mainichi Shimbun.

Пауков заметил на территории школы один из преподавателей, дезинсекторы, прибывшие на вызов установили, что это вид Latrodectus hasselti или «австралийская вдова». Специалисты обнаружили в школе более сотни особей и несколько кладок яиц.

На время санобработки школу пришлось закрыть и отменить запланированные соревнования, приуроченные ко Дню спорта.

Яд этих пауков не представляет опасности для жизни, но укус довольно болезненный и может вызывать сильнейшие боли, которые длятся несколько дней, в некоторых случаях яд «австралийской вдовы» может привести к развитию анафилактического шока.

Ранее врачи достали из уха пациентки паука, вызывавшего головные боли.