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Россиянин задержал сотрудников ГИБДД и сдал их в полицию

Don Mash: в Шахтах мужчина задержал сотрудников ГИБДД и сдал их в полицию

В Ростовской области местный житель задержал сотрудников ГИБДД, которые ворвались на его участок. Об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

Инцидент произошел в Шахтах, на участок к местному жителю внезапно заехал автомобиль ГИБДД, владелец закрыл ворота и отправился выяснить у сотрудников, почему они находятся на его территории.

Шахтинец заподозрил, что гаишники находились в нетрезвом состоянии, услышав от них запах алкоголя. Полицейские в ответ заявили, что во время погони за лихачом случайно завернули не туда.

Бдительный горожанин отказался выпускать сотрудников ГИБДД из своего двора и вызвал наряд полиции, в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам МВД.

Ранее гаишники забыли в заглушенной машине шестилетнего ребенка.

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