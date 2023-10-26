В ОП рассказали о многовековых традициях России

У России многовековые традиции межконфессионального взаимодействия, заявила зампред комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, президент межрегиональной общественной организации журналистов, освещающих межэтническую тематику «Гильдия межэтнической журналистики», Маргарита Лянге.

«В стране нет такого, когда кто-то появляется с религией, которая была бы незнакома здесь. У нас распространено православие (христианство), ислам — тоже одна из наших традиционных религий, есть и иудаизм, буддизм. Мне кажется, у России вообще самые устойчивые позиции в мире в этом плане, за счет того, что сейчас мы все очень внимательно за этим следим», — приводятся ее слова на экспертном портале дебатов и мнений Publico.ru.

Она отметила, что недружественные страны почему-то решили выбрать межэтническую и межконфессиональную точку для раскачки ситуации.

«Но мне кажется, они просчитались. Не стоит говорить, что совсем не надо обращать на это внимание, но наш фундамент, наши позиции таковы, что нам ничего не угрожает», — заключила Лянге.