Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Согласно документу, для лечения COVID-19 рекомендовано 13 препаратов.

В рекомендациях указывается, что к приоритетным группам по антикоронавирусной вакцинации относятся люди с иммунодефицитом, имеющие онкологию, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию.

Медики сообщили, что коронавирус на данный момент приобретает характер сезонной инфекции. Максимальную опасность для окружающих представляет инфицированный человек в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.

До этого британские ученые из Королевского колледжа Лондона установили связь между наличием тяжелых психических заболеваний и пониженными шансами на выздоровление после заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее вирусолог Волчков рассказал о создании синтетического вируса оспы.