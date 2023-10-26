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Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав РФ порекомендовал лекарства для лечения коронавирусной инфекции

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Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Согласно документу, для лечения COVID-19 рекомендовано 13 препаратов.

В рекомендациях указывается, что к приоритетным группам по антикоронавирусной вакцинации относятся люди с иммунодефицитом, имеющие онкологию, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию.

Медики сообщили, что коронавирус на данный момент приобретает характер сезонной инфекции. Максимальную опасность для окружающих представляет инфицированный человек в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.

До этого британские ученые из Королевского колледжа Лондона установили связь между наличием тяжелых психических заболеваний и пониженными шансами на выздоровление после заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее вирусолог Волчков рассказал о создании синтетического вируса оспы.

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