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В музее Лондона экоактивисты распылили крахмал на скелет динозавра

Экоактивисты распылили оранжевый крахмал на скелет динозавра в музее Лондона

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевый крахмал на скелет огромного динозавра в музее естественной истории в Лондоне. Об этом говорится на страничке экодвижения в соцсети X.

«Два медицинских работника разукрасили динозавра в музее», — сказано в публикации.

Вслед за этим, участники экодвижения развернули баннер с призывом остановить добычу нефти ради здоровья населения. Позднее их задержали полицейские.

Таким образом члены движения протестовали против добычи нефти и газа. С аналогичными требованиями они обратились к британскому правительству, отмечается в сообщении.

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала протестующих против климатических изменений активистов «экоидиотами». По ее словам, активисты движения Just Stop Oil довольно агрессивно выступают за прекращение добычи нефти и газа, срывая большие мероприятия или нанося вред различным ценным вещам и произведениям искусства.

Ранее экоактивисты облили краской Брандербургские ворота в Берлине.

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