Пензячка покинула автобус на ходу, выйдя в окно, и попала на видео

В Пензе женщина покинула автобус на ходу, выйдя в окно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в автобусе, следовавшим по маршруту № 82с. Одна из пассажирок потребовала у водителя высадить ее посреди проезжей части, но он не согласился.

Женщине это не понравилось, она вступила в словесный конфликт с другими пассажирами, а позже решила все же покинуть автобус прямо на ходу. На кадрах очевидцев видно, как россиянка выползает из транспортного средства через окно, падает на асфальт и уходит, пересекая проезжую часть.

Пассажиры автобуса, ставшие свидетелями произошедшего, предположили, что женщина повела себя так из-за «осеннего обострения».

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