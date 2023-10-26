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Медвежонок, гулявший по Каспийску, оказался ручным

В Каспийске нашли хозяина медведя, гулявшего по улицам

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Телеграм-канал Каспийск 24

В Дагестане, медвежонок, напугавший жителей Каспийска, оказался домашним, хищник живет у местного жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале «Каспийск 24».

Медвежонка на улицах Каспийска заметили несколько дней назад, животное бегало по детским площадкам и стало причиной беспокойства местных жителей, они опасались, что зверь может напасть на людей.

Косолапого удалось отловить, выяснилось, что медведь жил в доме одного из горожан и сорвался с привязи, зверь почти ручной и людей не боится.

Сотрудники полиции вместе с хозяином связались с реабилитационным центром для диких животных в Северной Осетии, куда в ближайшие дни доставят беглеца. Там решат вопрос о его дальнейшей судьбе.

Ранее в спальном районе Красноярска заметили медведицу с медвежонком.

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