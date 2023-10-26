Организатора акций с сожжением Корана намерены выслать из Швеции

Салван Момика, который организовал акцию с сожжением Корана, будет выслан из Швеции. Об этом сообщает шведский телеканал TV4 со ссылкой на Миграционное управление страны.

Отмечается, что ему не продлят вид на жительство и запретят посещение Швеции на пять лет.

Ранее Момике запретили проводить очередную акцию в городе Мальме. Он заявил, что акция планировалась в городском районе Русенгорд, и именно это и стало причиной отказа — в этом районе Мальмё проживает большое количество мигрантов из мусульманских стран. В начале сентября, после очередного сожжения Корана руками Момике, в Русенгорде вспыхнули беспорядки, которые пришлось подавлять полиции.

С июня в Швеции и других странах Запада проходят акции по сожжению священной книги мусульман. Кроме того, во Франции ввели запрет на ношение мусульманской одежды абайи в школах.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.