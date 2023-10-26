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В Малайзии небо окрасилось в зеленый цвет и удивило местных жителей

World of Buzz: в Малайзии ночное небо стало зеленым, удивив местных жителей

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Жителей города в Малайзии удивило ночное зеленое небо, пишет World of Buzz. Однако у такого цвета нашлось научное объяснение.

Жители штата Селангор, обратив внимание на цвет неба, стали делиться кадрами в соцсетях, гадая, что стало причиной такого атмосферного явления. После того, как фото разошлись по интернету, эксперты рассказали, почему облака стали зелеными.

Причиной этому стали частицы града в атмосфере, которые рассеивают свет и при определенных условиях могут придавать небу зеленый оттенок. Кроме того, сильный восходящий поток ветра способствует распространению таких частиц на большой площади.

Эксперты также добавили, что при таком атмосферном явлении лучше как можно быстрее найти укрытие, чтобы не оказаться под дождем или градом.

Ранее жителей британского полуострова напугало «апокалиптическое» розовое небо.

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