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Мужчина пожаловался в полицию на соседа из-за его громкого попугая

Mothership: в Сингапуре мужчина вызвал полицию из-за громкого попугая соседа

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Pixabay

В Сингапуре мужчина пожаловался в полицию на соседского попугая, пишет Mothership. По словам заявителя, птица слишком громкая.

Мужчина по фамилии Чжан рассказал, что недоволен постоянным криком попугая, который живет у его соседа в многоквартирном доме. Владелец птицы, отвечая на жалобы, заявил Чжану, что тот слишком «чувствительный» и преувеличивает ситуацию.

«Я хожу на диализ почек, а у моей матери плохое здоровье, и ей нужен отдых. Сейчас я настолько обеспокоен, что не могу отдыхать утром и не могу спать по ночам», — жалуется Чжан.

После того, как в деле начали разбираться полицейские, хозяин попугая признался, что питомец действительно громко кричал, но так было первое время, пока птица не привыкла к новому месту.

Теперь мужчина подумывает о том, чтобы продать попугая, но пока не решился на такой шаг.

Ранее зоологи выяснили, что голос каждого попугая-монаха уникален.

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