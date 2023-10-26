Подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в заброшенной больнице задержали

В подмосковном Подольске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в заброшенной больнице. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, сначала мужчина сообщил, что во время случившегося «обнимался дома с женой», а потом рассказал, что все же был рядом с девочкой. Задержанный утверждает, что школьница сама его преследовала и просила деньги, но он ее не насиловал. При этом россиянин испытывает за что-то сильное чувство стыда, отмечает Shot.

Сообщается также, что местные жители часто видели задержанного у места, где все произошло. Предварительно, тот, кто изнасиловал школьницу, мог нападать и на других детей.

Инцидент произошел 23 октября. Ученица пятого класса шла домой возле заброшенной больницы на улице Батырева, когда к ней подошел незнакомец. Мужчина начал жаловаться девочке на жизнь и заманил на территорию бывшего медучреждения. Там он изнасиловал школьницу.

Ранее россиянина, насиловавшего падчерицу и угрожавшего ей расправой, отправили в колонию.