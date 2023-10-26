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Диетолог рассказал, как удержать вес после похудения

Диетолог Кабанов: изменение образа жизни поможет удержать вес после похудения

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Freepik.com

Отказ от пищевых привычек, например, от сладкого, поможет похудеть, однако, вес может вернуться после окончания диеты. О том, как удержать вес после похудения, Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По его словам, прежде всего важно разобраться в причинах набора лишнего веса. Так, например, людей может тянуть на сладкое, если им не хватает хрома, а на мясное — если организму не достает железа. Выяснить точную причину поможет врач.

«В первом случае врач пропишет нужные витаминные комплексы, во втором — важно настроить себя психологически. Изучите подробно информацию о вреде сахара для организма, вреде чрезмерного употребления насыщенных жиров в мясных продуктах», — отметил Кабанов.

Помимо этого, желание есть калорийную пищу может быть вызвано стрессом, отметил диетолог. Для удержания веса он рекомендует полностью изменить свой рацион питания и образ жизни.

Исследование Anketolog.ru и Mediacom.Expert, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показали, что большинство (77%) российских женщин следят за питанием: 62% наблюдают за своими пищевыми привычками, 15% соблюдают диету или систему питания. А 40% избегают определенных продуктов, чтобы не набрать вес.

Ранее был назван алкоголь, который можно пить при похудении.

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