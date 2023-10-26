Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минфине назвали три причины, по которым пенсионеры предпочитают не работать

Глава Минфина Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать

close
100%
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

У российских пенсионеров есть три основных причины, по которым они предпочитают не работать. Об этом заявил глава министерства финансов Антон Силуанов в беседе с РБК.

«Первая — это соотношение уровня пенсии и предлагаемых зарплат», — говорится в статье.

Силуанов рассказал, что пенсии с учетом индексации за последние два года сильно увеличились, а работодатели не всегда предлагают достойный уровень оклада. Кроме того, пожилые люди предпочитают не работать по состоянию здоровья. Также необходимо ухаживать за внуками, пояснил глава Минфина.

«Эти три позиции и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии», — заявил он.

По информации министра, в общей сложности в России на данный момент насчитывается 41,2 млн пенсионеров, из них 33,6 млн неработающих и 7,6 млн трудящихся. Средний размер пенсионных выплат у граждан, состоящих на учете в Социальном фонде, равен примерно 20 000 рублей.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что военные пенсии в России могут повысить на 4,5% с 1 октября 2024 года.

Ранее россиянам назвали лучший возраст для начала формирования накоплений на пенсию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий