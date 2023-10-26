В Минфине назвали три причины, по которым пенсионеры предпочитают не работать

У российских пенсионеров есть три основных причины, по которым они предпочитают не работать. Об этом заявил глава министерства финансов Антон Силуанов в беседе с РБК.

«Первая — это соотношение уровня пенсии и предлагаемых зарплат», — говорится в статье.

Силуанов рассказал, что пенсии с учетом индексации за последние два года сильно увеличились, а работодатели не всегда предлагают достойный уровень оклада. Кроме того, пожилые люди предпочитают не работать по состоянию здоровья. Также необходимо ухаживать за внуками, пояснил глава Минфина.

«Эти три позиции и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии», — заявил он.

По информации министра, в общей сложности в России на данный момент насчитывается 41,2 млн пенсионеров, из них 33,6 млн неработающих и 7,6 млн трудящихся. Средний размер пенсионных выплат у граждан, состоящих на учете в Социальном фонде, равен примерно 20 000 рублей.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что военные пенсии в России могут повысить на 4,5% с 1 октября 2024 года.

Ранее россиянам назвали лучший возраст для начала формирования накоплений на пенсию.