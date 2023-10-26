Под Пензой женщина обвинила в побоях свою мать, чтобы выгородить сожителя

Жительница Пачелмы была избита сожителем и обвинила в побоях мать. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области.

В июне 39-летняя женщина оказалась на допросе по уголовному делу, возбужденному в отношении ее сожителя. По данным следствия, он угрожал потерпевшей расправой и причинил легкий вред ее здоровью. Однако на допросе жертва заявила, что во всем виновата ее мать, а ее партнер не наносил ей никаких телесных повреждений. Эту информацию она озвучила в суде, но в итоге ее показания не помогли виновному уйти от ответственности.

Судья назначил ему два с половиной года колонии общего режима. Потерпевшая, сообщившая заведомо ложные сведения, также стала фигуранткой уголовного дела. Женщина попросила прощения у своей матери, которую оговорила, и сама предстала перед судом.

В итоге ее приговорили к 240 часам обязательных работ.

Ранее россиянка разбила рукой оконное стекло и обвинила в травмах сожителя, чтобы ему отомстить.