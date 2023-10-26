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Пытавшийся отравить алкоголем и тортом летчиков попал на видео во время покупки спиртного

СК РФ опубликовал кадры с задержанным за попытку отравить летчиков в Армавире

Появились кадры с мужчиной, которого задержали за попытку отравить тортом выпускников Армавирского военного училища. Видеозапись в своем Telegram-канале опубликовал Следственный комитет России.

На видео можно увидеть, что мужчина покупает большое количество алкоголя в магазине. Скорее всего, именно эти бутылки с отравленным тортом позже были доставлены на встречу выпускников Армавирского летного училища.

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в совершении террористического акта», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что мужчина является уроженцем города Мелитополя. При силовой поддержке МВД России его задержали.

«Мужчина доставлен к следователю СКР для производства с его участием необходимых следственных действий», — указали в СК РФ.

Украинца задержали в аэропорту, когда он планировал улететь в Москву. По версии правоохранителей, фигурант доставил на праздник, где отдыхали выпускники Армавирского училища, торт и алкоголь. Позже выяснилось, что в еде был сильнодействующий яд.

Ранее стало известно, как российские летчики спаслись от попытки отравить их тортом.

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