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Россиянин лишился миллиона рублей в отделении банка

В Ярославле у мужчины украли миллион рублей в отделении банка

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Shutterstock

Двое жителей Ярославля стали фигурантами уголовного дела, когда нашли миллион рублей на полу в отделении банка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в отделение банка в центре Ярославля, клиент снял со своего счета миллион рублей и положил наличные в сумку, деньги выпали на пол, мужчина не заметил пропажи и ушел.

Миллион нашли двое молодых людей, они не стали возвращать средства законному владельцу, собрали наличные и скрылись. Пострадавший обратился в полицию, личности воришек удалось быстро установить, ими оказались двое приятелей 17 и 19 лет.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мужчина ворвался в квартиру, проломил пол и вынес из жилья более 200 тысяч рублей.

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