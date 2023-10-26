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Фридман проиграл суд по делу о запрете оплачивать содержание особняка в Лондоне

Фридман проиграл суд по делу о запрете тратить деньги на содержание особняка

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Попавший под западные санкции бизнесмен Михаил Фридман проиграл суд по делу о запрете оплаты услуг по содержанию своего лондонского особняка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу.

Согласно информации агентства, предприниматель подавал иск после того, как ему отказали в разрешении каждый месяц тратить из замороженных средств 30 000 фунтов на обслуживание здания.

В решении суда говорится, что, несмотря на желание возвратиться в Великобританию, россиянин не может это осуществить из-за наложенных на него санкций.

Ранее Фридман оспорил в британском суде решение тратить деньги на содержание своего особняка в Лондоне.

До этого Фридман покинул Британию и приехал в Москву. Президент России Владимир Путин, комментируя возвращение на родину бизнесмена, заявил, что одно дело нарушать закон, а другое — морально-этические нормы.

В сентябре Великобритания ужесточила санкции в отношении бизнесмена.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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