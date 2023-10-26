В Москве горит газопровод

На территории ТЭЦ-16 в Москве загорелся газопровод. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на анонимный источник.

Согласно информации, всех сотрудников теплоэлектроцентрали эвакуировали, на месте работают экстренные службы. В настоящее время сотрудники МЧС ожидают, когда на территории станции будет полностью отключено электричество, после чего начнется тушение пожара.

У здания обвалилась крыша, внутри наблюдается факельное горение.

Уточняется, что тепловая электростанция расположена по адресу: 3-я Хорошевская улица, 14.

О пострадавших пока не сообщается.

До этого в Казани на крыше торгового центра произошел пожар. Возгорание произошло на площади десять квадратных метров. Справиться с пожаром рабочие смогли сами, до приезда сотрудников МЧС. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ленобласти произошло возгорание в здании Национальной Пожарной Компании.