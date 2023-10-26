Политолог Ховрина рассказала о целях Всемирного фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль молодежи станет крупнейшим международным событием, демонстрирующим всему миру открытость и готовность России к международному диалогу. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Маргарита Ховрина.

«Принимая 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров из различных сфер, фестиваль формирует основу для плодотворного межгосударственного сотрудничества в ближайшем будущем и развивает уже существующие прямые контакты между молодыми людьми из России и за рубежом», — отметила она.

По ее мнению, фестиваль сыграет важную роль в создании платформы для участия молодежи в международных диалогах, укреплении взаимопонимания и дальнейшем содействии решению глобальных проблем.

Она рассказала, что на площадке фестиваля соберется молодежь из разных стран, чтобы рассмотреть актуальные вопросы, поделиться своим опытом и обсудить, какие перспективы сотрудничества видит каждая из сторон.

«В рамках ВФМ-2024 молодые и инициативные участники фестиваля будут услышаны, они смогут предложить свои идеи и представить проекты, получить обратную связь и поддержку от опытных экспертов и наставников, что является необходимой составляющей роста будущих лидеров», — добавила эксперт.

При этом она уточнила, что помимо формирования партнерств и расширения сети национальных и международных молодежных организаций, которые смогут установить контакт со своими единомышленниками за границей, важным аспектом является продвижение культурного обмена.

«Участники фестиваля смогут познакомиться с разными культурами, традициями и обычаями, что поспособствует расширению кругозора и развенчанию стереотипов. Таким образом, укореняя традиционные ценности в молодых умах и при этом способствуя укреплению международного диалога, Россия станет платформой кросс-культурной молодежной политики, закрепляя свой статус ведущего центра кооперации», — заключила Ховрина

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что, по словам замминистра иностранных дел России Александра Панкина, расширение прямых контактов между представителями молодежи разных стран и воспитание молодого поколения, которое разделяет нравственные и моральные ценности, закладывают надежную основу для плодотворного межгосударственного сотрудничества в будущем.