Стали известны детали необычной кражи 2 млн долларов у бизнесмена в Новосибирске

В Новосибирске у бизнесмена украли $2 млн из двухуровневой квартиры. Причем кражу он обнаружил не сразу, так как вор заменил настоящие купюры на фальшивку, а сейф, где они хранились, никто не взламывал, передает kp.ru со ссылкой на источник.

Сейф предприниматель хранил под кроватью, в нем лежали необходимые для бизнеса средства. Кража совершилась, когда его не было дома – на несколько дней мужчина вместе с супругой уехал в Санкт-Петербург. Вернувшись, он осмотрел сейф, и подумал, что все в порядке.

«Однако, когда бизнесмен стал рассматривать [деньги], понял, что купюры были фальшивые, – рассказал изданию источник. – Увидел подделку и был в полном шоке от этого».

Родственники заверили пострадавшего, что не прикасались к тайнику, после этого он обратился в полицию. Несмотря на то, что уголовное дело уже возбудили, остается вероятность, что это кто-то неудачно пошутил, так как полиция не зафиксировала взломов дверей, окон, а ключ от сейфа хранился в доме.

В данный момент проводится расследование, подтвердили изданию в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Напомним, в начале октября в Холмске полиция задержала двоих домушников-медвежатников, укравших из квартиры сейф с ювелирными украшениями.

А в Брянской области не так давно двое мужчин похитили сейф из магазина, однако вернули его, испугавшись размера суммы – более 930 тыс. рублей.