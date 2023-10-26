На Украине назвали язык общения самой частой причиной дискриминации

Жители Украины назвали язык общения самой массовой формой дискриминации в стране. Результаты соответствующего исследования опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, 45% респондентов заявили, что считают языковой вопрос наиболее частым поводом для дискриминации. 34% опрошенных украинцев назвали таковым сексуальную ориентацию, 28% — инвалидность, 27% — возраст, 23% — этническую принадлежность, 22% — пол.

О скандалах на языковой почве на Украине регулярно сообщают СМИ. На днях один из таких инцидентов произошел в Киеве, где двух пассажирок такси возмутило нежелание водителя переходить на украинский язык. Тот в ответ предложил им покинуть машину в случае, если их что-либо не устраивает.

Женщины стали снимать мужчину на видео, издавая возмущенные возгласы. В итоге таксист отменил поездку и выставил вещи пассажирок на тротуар.

Ранее исследователи выяснили, что каждый пятый ребенок в Киеве не говорит на украинском языке.