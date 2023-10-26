Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Охотник услышал в лесу плач и спас двухлетнюю потерявшуюся девочку

Mirror: в США охотник спас двухлетнюю девочку, потерявшуюся в лесу

close
100%
Twitter

В США охотник спас двухлетнюю девочку, потерявшуюся в лесу, пишет Mirror. Мужчина услышал ее плач и по звуку определил местоположение.

Двухлетняя Сара Грайс пропала после того, как ее родители — Гэрри и Микаэла— оставили дверь в доме открытой, а сами отлучились, чтобы проводить бабушку. Вернувшись обратно, отец девочки заметил, что той нет в комнате.

«Нас навещала мать Гэрри. Он проводил ее до машины, а потом зашел домой и спросил: «А где Сара?» — вспоминает мать дошкольницы.

Супруги сразу позвонили в полицию. Ситуацию усложняло и то, что рядом с их домом был лес, в котором часто охотятся на оленей.

«Мы боялись, что кто-нибудь из охотников в лесу заметит движение и не поймет, что это ребенок», — добавила американка.

Через три часа с семьей связались офицеры и сообщил, что их ребенка нашел охотник, услышавший плач девочки.

«Охотник на оленей услышал плач и позвонил в службу спасения», — говорится в заявлении.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили Сару в окружении группы охотников, которые оказали ей необходимую помощь, а потом передали дочь родителям.

Ранее в Гонконге школьник сбежал жить в лес из-за стресса перед экзаменами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий