Охотник услышал в лесу плач и спас двухлетнюю потерявшуюся девочку

В США охотник спас двухлетнюю девочку, потерявшуюся в лесу, пишет Mirror. Мужчина услышал ее плач и по звуку определил местоположение.

Двухлетняя Сара Грайс пропала после того, как ее родители — Гэрри и Микаэла— оставили дверь в доме открытой, а сами отлучились, чтобы проводить бабушку. Вернувшись обратно, отец девочки заметил, что той нет в комнате.

«Нас навещала мать Гэрри. Он проводил ее до машины, а потом зашел домой и спросил: «А где Сара?» — вспоминает мать дошкольницы.

Супруги сразу позвонили в полицию. Ситуацию усложняло и то, что рядом с их домом был лес, в котором часто охотятся на оленей.

«Мы боялись, что кто-нибудь из охотников в лесу заметит движение и не поймет, что это ребенок», — добавила американка.

Через три часа с семьей связались офицеры и сообщил, что их ребенка нашел охотник, услышавший плач девочки.

«Охотник на оленей услышал плач и позвонил в службу спасения», — говорится в заявлении.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили Сару в окружении группы охотников, которые оказали ей необходимую помощь, а потом передали дочь родителям.

Ранее в Гонконге школьник сбежал жить в лес из-за стресса перед экзаменами.