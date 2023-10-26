Вооруженного судимого мужчину в камуфляже разыскивают под Вологдой

Вооруженного мужчину разыскивают в округе под Вологдой. Об этом сообщает агентство ИА «Вологда Регион».

«В Вологодском округе ведутся оперативные мероприятия с участием представителей силовых структур по поиску вооруженного мужчины», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, речь идет о конфликте в населенном пункте Сулинское, где мужчина «находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрал охотничье ружье у мужа сестры и скрылся в неизвестном направлении».

Агентство отмечает, что жители Вологодского округа массово забирают детей из школ и детских садов.

Позднее полиция опубликовала данные подозреваемого. Отмечалось, что в Вологодском округе полицейские разыскивают ранее судимого Семена Васильевича Коробицына 1980 года рождения, подозреваемого в хищении оружия. Мужчина был одет куртку камуфляжного цвета, черные брюки, возможно берцы.

До этого сообщалось, в Ростовской области 44-летний мужчина, по предварительным данным, убежал из госпиталя, при себе у него может быть граната.

Ранее на Камчатке рецидивист лишил инвалида зрения с помощью сигнального факела.