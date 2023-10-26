Россиянин напал на семилетнего мальчика, потому что тот побил его сына

В Ростовской области мужчина напал на первоклассника, с которым у его сына была драка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Жительница Зимовниковского района обратилась в полицию 20 октября и заявила, что к ее несовершеннолетнему сыну взрослый мужчина применил насилие. Ее сообщение проверили и установили, что конфликт между ними произошел в спортивном зале Кутейниковской школы.

49-летний мужчина напал на потерпевшего после того, как тот побил его сына. Отец мальчика поднял обидчика своего ребенка над полом и отпустил руки. Пострадавший упал, а затем получил от взрослого один удар ладонью по голове.

Как пишет kp.ru, все в станице знали о затяжном конфликте этих семей.

«Дело в том, что их сыновья ходили в одну группу в детском саду. И мальчики часто спорили, ссорились и ругались. О детском конфликте, конечно, знали и родители», — рассказали изданию местные жители.

Дети поступили в одну и ту же школу, но стали учиться в разных классах, по-прежнему недолюбливая друг друга.

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