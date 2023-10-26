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Эксперты раскрыли самую популярную для зимнего отдыха россиян страну

Гендиректор Tez Tour: россияне активно приобретают зарубежные туры на зиму

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Ahmed Jadallah/Reuters

Самой популярной страной для зимнего отдыха у россиян стали Объединенные Арабские Эмираты. Такие данные, основанные на результатах бронирования, привел в пресс-центре НСН гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов.

«Мы видим огромную заинтересованность правительства ОАЭ на увеличение пассажиропотока с Россией. Вовлечено большое количество авиакомпаний на то, чтобы поддерживать объем перевозок», — отметил спикер.

По его словам, влияние на такие показатели оказывают также спецпредложения и стремление ОАЭ стать лидером среди россиян по зимнему выездному туризму.

После ОАЭ в рейтинге популярных направлений для отдыха предстоящей зимой оказались также Египет, Таиланд, Мальдивы и Венесуэла.

Напомним, также Арзуманов утверждает, что в этом году россияне стали летать за границу вдвое чаще, чем в предыдущем, причем популярностью пользуются европейские направления.

Ранее туроператоры также назвали Кубу альтернативой Турции для отдыха жителей России, отметив сопоставимую стоимость отдыха в обеих странах.

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