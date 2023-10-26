Эвакуированные жители Израиля останутся в ПВР до конца года

Жители, которые были эвакуированы из северных и южных приграничных израильских территорий останутся в пунктах временного размещения до конца текущего года. Об этом пишет газета Haartez.

«Жители, эвакуированные из южных и северных приграничных общин Израиля, будут проживать в пунктах временного размещения до конца года», — говорится в сообщении.

Ранее американский чиновник сообщил, что США пытаются оказать давление на Израиль, чтобы тот объявил о гуманитарной паузе в секторе Газа. Белый дом поддерживает эту идею с целью доставки помощи и позволяющей мирным жителям покинуть анклав.

Чиновник отметил, что Израиль слышит призыв администрации США и активно обсуждает возможность объявления паузы. Он также отметил, что израильтяне, вероятно, готовы сделать паузу на время переговоров об освобождении заложников. Однако окончательное решение пока не принято, по словам представителя американских властей.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.