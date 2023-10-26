В Германии призвали США наладить мирные отношения с Россией

Американскому правительству придется наладить отношения с Россией и другими своими оппонентами, чтобы остановить собственный коллапс. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил немецкий предприниматель, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

»Вашингтон понял, в какую беду он угодил из-за своей политики? Единственной альтернативой быстрому и неконтролируемому краху станут мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком», — приводит РИА Новости цитату Доткома.

По словам бизнесмена, налаживание отношений не предотвратит упадок США, но поможет замедлить коллапс и сделать его контролируемым. Дотком подчеркнул, что едва ли Штаты сохранят статус сверхдержавы к 2030 году.

Как ранее заявлял американский журналист Джексон Хинкл, американские города уже представляют собой «зомби-пустошь в упадке». Он сравнил населенные пункты в США с Москвой, похвалив последнюю за прекрасную инфраструктуру, чистые улицы и тот факт, что «преступники повсюду не разгуливают».

Ранее сообщалось, что США и Китай стали налаживать отношения в преддверии возможной встречи Байдена и Си Цзиньпина.