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«Инфаркт, диабет и панкреатит»: врач рассказал, чем грозит переедание

Врач Гинзбург: переедание может привести к развитию инфаркта

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Чрезмерное потребление еды может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе привести к инфаркту. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Переедание способно привести к резкому ухудшению состояния у людей с недостаточностью кровообращения, с выраженным коронарным синдромом, с ишемической болезнью сердца. Можно объесться так, что возрастет нагрузка на сердце и разовьется инфаркт», — предупредил специалист.

По его словам, в этом случае у человека затрудняется дыхание, возникает одышка, может повыситься давление и участиться сердцебиение. В результате при наличии предпосылок повышается риск развития «сердечно-сосудистой катастрофы». Помимо этого, переедание также увеличивает нагрузку на органы пищеварения, продолжил врач.

«Может развиться холецистит, панкреатит, а это довольно серьезная патология, которая рискует закончиться операцией», — отметил Гинзбург.

Еще одна проблема, которая может возникнуть при чрезмерном потреблении пищи, — развитие заболеваний, связанных с избыточной массой тела. Это гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и подагра, заключил эксперт.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого объяснил, как отличить переедание от отравления. По его словам, важно обращать внимание на то, насколько стремительно развивается недомогание. Так, по его словам, при пищевом отравлении можно почувствовать резкую боль в желудке, чувство тошноты, рвоту, озноб, расстройство пищеварения и повышение температуры.

Ранее были названы гены, отвечающие за переедание и ожирение.

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