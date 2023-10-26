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В Госдуме оценили предложение ограничить выплату маткапитала по возрасту матери

Депутат Бессараб назвала дискриминацией выплату маткапитала только молодым мамам

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Shutterstock

На выплату материнского капитала нельзя распространять ограничения по возрасту матери, убеждена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она раскритиковала в беседе с телеканалом «360» идею распространить эту меру поддержки только на женщин 25-30 лет.

Бессараб назвала инициативу дискриминацией, отметив, что многие женщины в указанном возрасте еще продолжают учиться и делать карьеру, а замуж выходят после 25 лет. На рождение ребенка влияют и другие обстоятельства, которые в каждом случае индивидуальны, подчеркнула она.

«Рожать для себя в таком юном возрасте просто недопустимо, на мой взгляд, — сказала депутат. — В российском законодательстве есть норма, которая поддерживает молодых мам, родивших в 18-25 лет. Есть единовременная выплата, и вот здесь можно регулировать».

Выплату родившим в юном возрасте мамам можно повысить, чтобы замотивировать на создание семьи, но привязывать к возрасту рожениц материнский капитал нельзя, добавила Бессараб. Она напомнила, что эта мера поддержки запускалась для помощи семьей в приобретении жилья, и чаще всего используется именно для этих целей.

Напомним, сегодня стало известно, что в Госдуме призвали ограничить выплату маткапитала на первенца возрастом матери. По мнению парламентариев, это поможет решить проблему снижения рождаемости.

Глава комитета Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» также выступила против инициативы, назвав ее «страшной трагедией для женского сообщества».

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