Число погибших при ударах по сектору Газа превысило семь тысяч человек

Количество погибших в ходе ударов израильской армии по сектору Газа превысило 7 тысяч, пострадали более 18 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав сектора Газа.

Отмечается, что число погибших в результате обстрелов по сектору Газа возросло до 7 028 человек. Ранения различной степени получили 18 484 человек.

До этого минздрав Газы сообщал о более 6,5 тысячи погибших.

25 октября МИД Израиля сообщил в русскоязычном аккаунте в соцсети X, что число погибших граждан России во время нынешней эскалации достигло 23, еще четверо пропали без вести. По данным на 24 октября, погибли 250 граждан иностранных государств, 81 человек пропал без вести. До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян. Также он заявил, что около тысячи россиян и членов их семей обратились в МИД России с просьбой об эвакуации из сектора Газа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу мало тысяч убитых в Газе детей для резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня и умиротворении ситуации в регионе.