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Москвичи смогут подать заявку на подключение умного домофона в «Электронном доме»

Умный домофон «Электронного дома» позволит управлять доступом в подъезд удаленно

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Depositphotos

Пользователи «Электронного дома» теперь могут оставлять заявки на установку умных видеодомофонов в своих домах, которые позволяют принимать видеозвонки на смартфоне, удаленно открывать дверь через приложение и выдавать коды для доступа в подъезд, сообщается на сайте mos.ru.

«С помощью умных домофонов «Электронного дома» проще и удобнее следить за безопасностью. Пользователь увидит в приложении, кто звонит в дверь, и решит, стоит ли ее открывать. Эта функция будет доступна, даже если хозяин квартиры находится в другом городе», — отметил Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом».

Жители могут самостоятельно создавать индивидуальные коды для доступа в подъезд. Если обычно создают по одному коду для каждой квартиры, то с умными домофонами «Электронного дома» их может быть несколько и с разным сроком действия — от одного дня до года.

К «Электронному дому» подключилось уже 99% многоквартирных домов столицы. Воспользоваться его сервисами можно в мобильном приложении или на сайте. Для регистрации горожанам достаточно иметь логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru.

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