У бизнес-клуба Club 500 изъяли документы и компьютеры во время визита правоохранителей

В Москве во время проверок из бизнес-клуба Club 500 изъяли документы и компьютеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В беседе с журналистами он заявил, что накануне в полицию обратились с жалобой на мошенничество в клубе.

«После заявления в компанию прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли для изучения необходимые документы, а также компьютеры», — сообщил собеседник.

Ранее правоохранители прибыли в бизнес-клуб Club 500 с проверками. По версии адвоката организации Евгения Грицкова, каких-либо нарушений выявлено не было. Он подчеркнул, что прошедшие мероприятия – это не обыски, а «просто проверочные мероприятия».

Ранее прошли обыски в квартире матери 15 детей, которую заподозрили в торговле людьми.