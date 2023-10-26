У россиянина в плече нашли 6-сантиметровый обломок клинка

В Подмосковье врачи нашли в плече у 40-летнего мужчины 6-сантиметровый обломок клинка. Об этом сообщает Минздрав по региону.

Инцидент произошел в Можайской больнице. Пациент пожаловался на резаную рану плеча, но после проведения рентгена выяснилось, что в плечевом суставе мужчины застрял обломок металлического клинка.

«По результатам рентген-обследования было установлено, что сталь глубоко вошла в плечевую кость. Специальными кусачками мы извлекли обломок ножа и зашили рану», — рассказал врач-ортопед-травматолог Роман Храмцов.

Пациент не ожидал подобной находки внутри себя и не смог объяснить, как кусок ножа попал в его плечевой сустав. При этом обломок клинка он оставил себе на память.

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