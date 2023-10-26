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Жителей Москвы предупредили о метели, сильном ветре и гололедице

МЧС Москвы: в столице ожидается метель, гололедица и ветер до 15 м/с

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Илья Питалев/РИА Новости

Ночью и утром 27 октября в Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, местами метель, гололедица. Об этом предупредило столичное управление МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ночные и утренние часы 27 октября местами в Москве ожидается снег, местами метель, гололедица», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили о возможном усилении ветра до 15 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать маневров, а также не парковаться рядом с деревьями.

Жителей города призвали быть внимательными, не оставлять детей без присмотра, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Накануне синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в субботу, 28 октября, атмосферное давление в столице достигнет рекордно низкого для этой даты уровня — 730 мм.

Ранее были названы продукты, снижающие кровяное давление.

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