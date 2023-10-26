ФСБ показала видео с украинским агентом, который пытался подорвать военкомат

Федеральная служба безопасности России поделилась видео с территории у военкомата в Твери, где завербованный украинскими спецслужбами мужчина планировал совершить теракт.

На кадрах видно, как подозреваемый бродит по территории и снимает на смартфон некоторые объекты городской инфраструктуры. ФСБ также показала самодельное взрывное устройство, которым, предположительно, собирался воспользоваться злоумышленник, а еще гранату и самого предполагаемого террориста после его нейтрализации.

Сообщалось, что украинский агент за деньги некоторое время занимался сбором информации о военных объектах и ТЭЦ. По данным следствия, после этого он забрал из специального схрона СВУ с целью подрыва здания тверского военкомата.

Осуществить замысел мужчине не дали силовики. Преступник оказал вооруженное сопротивление, в связи с чем его пришлось ликвидировать. Заведено уголовное дело по факту подготовки к теракту.

Отмечается, что во время операции по задержанию, а затем и по нейтрализации террориста никто из гражданских не пострадал.

Ранее стало известно, что запорожского чиновника пытались взорвать в собственной машине.