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Сексолог раскрыла опасные последствия секс-игрушек

Сексолог Савская: из-за секс-игрушек можно потерять интерес к интимной близости

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Unsplash

Многие специалисты рекомендуют парам разнообразить интимную близость секс-игрушками, однако не все предупреждают о негативных последствиях такого развлечения. Об этом в эфире «Радио 1» заявила психолог, сексолог Ольга Савская. По ее словам, частое использование вибраторов и прочих гаджетов может привести к тому, что обычный секс с партнером станет неинтересным.

«Секс-игрушки — это миллиардный бизнес, поэтому никто про это не говорит. Их изначально разработали не для того, чтобы заменить мужчину, а чтобы разнообразить жизнь, а теперь их позиционируют как замену, и женщин подсаживают на эти вибраторы. <...> Когда девушки пользуются вибраторами часто, то они привыкают к силе стимуляции, из-за чего снижается чувствительность клитора, влагалища, — предупредила специалист.

В 2023 году ученые из Университета Дьюка (США) установили, что большинство секс-игрушек, представленных на рынке, изготовлены из опасных для здоровья материалов.

Исследователи заметили, что при трении о части тела человека секс-игрушки выделяют фрагменты нанопластика. Более того, было обнаружено, что они содержат фталаты. Это группа широко используемых химических веществ, которые при достаточно высоких концентрациях повреждают печень, почки, легкие и даже репродуктивную систему.

Ранее россиянам рассказали, когда в стране появятся отечественные секс-гаджеты.

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