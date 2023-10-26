Двухлетний ребенок отравился ягодами, которые росли на детской площадке

В Петербурге двухлетний ребенок оказался в больнице после того, как попробовал ядовитую ягоду на детской площадке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Красносельском районе. Мать и дочь вышли на прогулку, но спустя некоторое время девочка съела ядовитую ягоду.

Ей стало плохо, и приехавшие на место медики госпитализировали ребенка в состоянии средней тяжести. В Филатовской больнице специалисты сделали пациентке промывание желудка. На данный момент девочка чувствует себя нормально.

«Не знаю, как ягоды оказались на детской площадке. Там несколько кустарников таких. Любой может наесться», — поделилась мать пострадавшей.

Женщина планирует обратиться в администрацию района с жалобой.

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