В Самаре 22-летняя мать четырех детей обворовала сетевой магазин в 24-й раз

В Самаре неоднократно судимая молодая мать в очередной раз обворовала продуктовый магазин. Об этом сообщается на сайте областного УМВД.

22-летняя горожанка уже 23 раза попадалась правоохранителям в связи с совершением имущественных преступлений. Женщина систематически посещала супермаркеты с целью кражи продуктов питания, выносила их в сумке или под одеждой, а затем продавала случайным прохожим. Денежные средства, вырученные таким образом, мать четверых детей тратила по своему усмотрению, после чего неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности.

Недавно она вновь пошла на преступление, но об этом стало известно после того, как представитель сетевого магазина заметил недостачу товара при проведении ревизии и обратился в районный отдел полиции. Сотрудники уголовного розыска осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию и изучили записи с камер видеонаблюдения.

«На изъятых кадрах запечатлены несколько фактов краж различных товаров народного потребления. Сотрудники полиции увидели, что совершает хищение их давняя «знакомая», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемую задержали по месту жительства, та призналась в содеянном, раскаялась и выразила готовность сотрудничать с дознанием. К настоящему времени сотрудники органов внутренних дел возбудили в отношении гражданки три уголовных дела.

Ранее в Уфе женщина обворовала магазин для новорожденных.