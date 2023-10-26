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Адвокат Club 500 заявил, что в бизнес-клубе нарушений не выявили

Адвокат Club 500: проверка в бизнес-клубе не выявила нарушений

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Club 500/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат бизнес-клуба Club 500 Евгений Грицков прокомментировал проверки организации в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, во время проверок не было выявлено никаких нарушений. В беседе с журналистами он подчеркнул, что у всех находившихся внутри людей правоохранители только переписали паспортные данные.

«Это были не обыски, просто проверочные мероприятия, процессуальная проверка», — поделился адвокат.

Визит правоохранителей последовал после серии звонков с заявлением о якобы противоправных действиях клуба. На данный момент работа организации восстановлена.

Ранее Life со ссылкой на Shot сообщил о массовых задержаниях в клубе. На место прибыли ФСБ и другие службы. Среди основателей Club 500 числится бизнесмен «Трансформатор» Дмитрий Портнягин.

Ранее обыски прошли в магазине блогера Никиты Ефремова.

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