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Полицейский подбросил россиянину наркотики и потребовал полмиллиона рублей

В Москве полицейский подбросил мужчине наркотики и начал шантажировать

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве полицейский подбросил в квартиру мужчины наркотики и начал его шантажировать, требуя полмиллиона рублей наличными. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 21 октября на Липецкой улице. В дверь одного из жильцов многоквартирного дома позвонил оперуполномоченный, которому якобы поступила информация о хранении наркотиков. Во время осмотра помещения полицейский неожиданно показал руку с тремя свертками.

Он предложил жильцу два способа решения сложившейся ситуации — 15 лет в колонии или полмиллиона рублей наличными. Деньги он потребовал отдать немедленно.

Жилец начал звонить и занимать деньги у друзей. Он связался также с хозяином квартиры, в которой жил. Арендодатель раньше работал в Следственном комитете — он вызвал полицию прямо к дому.

После этого сотрудники ФСБ и УСБ МВД задержали шантажиста. Он признался, что купил три свертка с марихуаной специально для вымогательства денег.

В отношении оперуполномоченного возбудили дела по уголовным статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следователи не исключают, что полицейский мог и раньше обогащаться таким способом.

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