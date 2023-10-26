В Москве мужчина сорвался с моста и упал в реку

В районе Северное Медведково в Москве мужчина сорвался с моста. Он упал в реку Яузу, но остался жив, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Упавшего мужчину заметили неравнодушные прохожие, которые незамедлительно вызвали специальные службы. Медики оказали мужчине помощь, у него подозревают перелом таза.

Причины и обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны, подробности уточняются.

Накануне сообщалось, что пострадавшие во время строительства дома от падения с 17-го этажа рабочие в Южно-Сахалинске получат материальные выплаты.