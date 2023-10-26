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На Камчатке рецидивист лишил инвалида зрения с помощью сигнального факела

Вооруженный фальшфейером мужчина лишил инвалида зрения на Камчатке

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РИА «Новости»

На Камчатке мужчина с инвалидностью по зрению почти полностью ослеп после нападения. Об этом сообщает mk.ru

Ранее судимый 36-летний мужчина поругался с 54-летним инвалидом, который на тот момент видел только левым глазом. Ссора и последующее за ней жестокое преступление произошли на территории Апачинского сельского поселения в августе 2022 года.

Во время конфликта рецидивист схватил фальшфейер (пиротехническое сигнальное средство) и ударил им своего оппонента, точный удар пришелся в левый глаз. Проверки, начатые после инцидента, длились больше года. В итоге судмедэксперты пришли к выводу о том, что именно из-за нападения острота зрения потерпевшего значительно снизилась и стала ничтожно мала.

В итоге на нападавшего возбудили уголовное дело. Фигуранта подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее на Ставрополье мальчик потерял зрение из-за побоев сверстников в детском лагере.

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