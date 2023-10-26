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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в военкомате Твери

ФСБ: в военкомате Твери при задержании ликвидирован террорист, завербованный СБУ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате в Твери. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, теракт пытался устроить завербованный украинскими спецслужбами злоумышленник. Кураторы дали ему указания, согласно которым мужчина изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство. Злоумышленник собирался устроить подрыв в здании военного комиссариата Твери.

В ФСБ заявили, что при задержании подозреваемый сопротивлялся и поэтому был «нейтрализован». Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, отметили в ЦОС.

На месте происшествия нашли готовое самодельное взрывное устройство и гранату РГД-5. По данному факту возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

В ФСБ также установили, что агент за материальное вознаграждение собирал и передавал Украине информацию об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуре региона.

Ранее члену «Правого сектора» (организация запрещена в России) дали 17 лет тюрьмы за планирование теракта в Черкесске.

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