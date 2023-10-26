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Мужчина получил перелом позвоночника во время поездки в лифте и сам пришел в травмпункт

Поездка в лифте закончилась для петербуржца переломом позвоночника

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге мужчина получил компрессионный перелом позвоночника, спускаясь в лифте. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел в лифте одного из домов на улице Лидии Зверевой в Приморском районе города. Накануне вечером 40-летний местный житель спускался с верхних этажей 25-этажной постройки, которую ввели в эксплуатацию в 2020 году. В какой-то момент в лифте погас свет и кабина ускорилась, а затем резко остановилась на 17-м этаже.

После этого с болью в груди и пояснице пассажир обратился в травмпункт, где у него диагностировали компрессионный перелом девятого позвонка и травму связок в районе поясницы. Пострадавшего увезли в больницу.

Ранее подруга женщины, которую зажало в лифте многоэтажки в Нижнем Тагиле, рассказала о ее состоянии.

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