Мошенники довели жительницу Москвы до эпилептического приступа

Мошенники спровоцировали эпилептический приступ у 36-летней жительницы Москвы, которая страдает неврологическим заболеванием. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, о случившемся в полицию сообщила ее дочь, ученица 11 класса. Девушка рассказала оперативникам, что ее мать разместила объявление о продаже вещей на одном из сервисов. В тот же день с ней связались потенциальная покупательница. Она сказала, что не может перевести деньги, и предложила продавцу перейти по ссылке и заполнить данные своей карты, чтобы деньги сразу пришли туда. Женщина согласилась на такие условия, после чего с ее счета списались деньги.

«С карты потерпевшей произошло списание денежных средств в размере 11 тыс. рублей, получатель денежных средств устанавливается. После произошедшего у 36-летней женщины произошел эпилептический приступ, она была госпитализирована в неврологический центр», — рассказал источник.

24 октября сообщалось, что в Москве 27-летняя модель plus size подала в суд на магазин одежды, где продавались вещи только маленьких размеров.

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