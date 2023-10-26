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Россиянам рассказали о пользе семечек подсолнечника

Врач Алендеев: семечки подсолнечника богаты марганцем и магнием

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Kim Hong-Ji/Reuters

Семена подсолнечника эффективны при профилактике многих болезней, поскольку богаты белком, аминокислотами и жирными кислотами. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. Также, по его словам, семечки содержат фосфор, цинк, кальций, фтор и другие полезные вещества.

«Также семечки подсолнечника — отличный источник марганца и магния, что помогает нормализовать высокое кровяное давление и уровень сахара в крови, предотвратить мигрени, а также уменьшить риск сердечного приступа и инсульта», — продолжил Алендеев.

Однако он предупредил, что семена подсолнечника очень калорийны — 578 ккал на 100 граммов, поэтому они противопоказаны людям, страдающим ожирением. Кроме того, по его словам, следует ограничить их употребление при болезнях желудочно-кишечного тракта и печени.

Врач также посоветовал употреблять только хорошо подсушенные семечки, которые ничем не обработаны.

Ученые из Американской академии офтальмологии (ААО) до этого рассказали, что в семечках, а также в авокадо и миндале содержится витамин Е, защищающий от ухудшения зрения.

Ранее врач рассказал, почему пожилым людям полезно есть семечки.

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