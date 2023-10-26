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Врач рассказала, при каких заболеваниях опасно есть яблоки

Врач Соломатина: при проблемах с ЖКТ и аллергии опасно есть яблоки

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Людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, не стоит есть яблоки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«В яблоках есть клетчатка. Хотя она и не грубая и больше представлена пектинами, но в момент обострения заболевания кишечника, каких-то повреждений все равно может вызывать неприятные ощущения», — предупредила эксперт.

По ее словам, сладкие яблоки не рекомендуется есть при сахарном диабете и лишнем весе, кислые — при заболеваниях ЖКТ, особенно язве, гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, потому что кислота будет действовать раздражающе.

Помимо этого, у некоторых людей может начаться нежелательная реакция на красные яблоки, продолжила Соломатина. Поэтому их не стоит употреблять тем, кто склонен к аллергии на этот фрукт.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого рассказал, что людям с сахарным диабетом можно есть зеленые несладкие яблоки, малину и клубнику, у которых невысокий гликемический индекс. По его словам, их лучше потреблять после основной еды.

Ранее россиянам объяснили, как нужно правильно выбирать яблоки.

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